Emekli maaşlarına ilişkin refah payı beklentileri, Temmuz 2024 zammı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri. "Emekliye refah payı var mı?" sorusu, Temmuz ayı zam oranlarının netleşmesine günler kala gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Emekli maaş zammında önemli bir haftaya girilmiş durumda. SGK emekli aylığı zammında belirleyici olan enflasyon rakamları, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Haziran enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, son altı aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı 2024? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı zammı yüzde kaç oldu?
"Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı 2024? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı zammı yüzde kaç oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına Temmuz zammı ile birlikte refah payı konusu da gündeme geldi. SGK emekli maaşlarında, altı aylık enflasyon farkı neticesinde artış yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz günü kamuoyu ile paylaşacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları, bu altı aylık enflasyon farkına göre zamlanacak. Böylece 4A, 4B ve 4C emekli maaşları Temmuz zammı ile netlik kazanacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplarken, refah payı konusunda da açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tartışmaları üzerine bir açıklama yaptı.
Mecliste AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan "Göstergeler olumlu ilerliyor" diyerek asgari ücrette ara zammın olmayacağını belirtti.
Bakan Işıkhan asgari ücrette artış için Aralık ayını işaret etti.
REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.