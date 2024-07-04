Emekli refah payı zammı gelecek mi, açıklandı mı 2024? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı var mı, dahil mi?

"Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı 2024? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı zammı yüzde kaç oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına Temmuz zammı ile birlikte refah payı konusu da gündeme geldi. SGK emekli maaşlarında, altı aylık enflasyon farkı neticesinde artış yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz günü kamuoyu ile paylaşacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları, bu altı aylık enflasyon farkına göre zamlanacak. Böylece 4A, 4B ve 4C emekli maaşları Temmuz zammı ile netlik kazanacak.