Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Temmuz ayından itibaren biriken enflasyon oranı şu ana kadar yüzde 12.06 olarak açıklandı. Ancak kesin zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri ve ekonomistlerin projeksiyonları, Ocak zammına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. TCMB, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 seviyesinde güncellemişti. Bu tahmine göre, son iki ayda açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte zam oranı daha netleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz-Ekim dönemi itibarıyla biriken enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak açıklandı. Ancak kesin zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 18-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, emekliler için yaklaşık yüzde 15 ila 20 arasında bir zam oranını işaret ediyor. Ayrıca, hükümetin refah payı uygulaması gibi ek düzenlemeler yapıp yapmayacağı da zam oranını doğrudan etkileyecek.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ocak Zammı İçin Beklentiler Netleşiyor
Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammı için kritik bir dönem yaşanıyor. Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak açıklanırken, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri zam oranının nihai seviyesini belirleyecek.
Ekonomistlerin beklentileri ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, emekli maaşlarında yüzde 15 ila 16 arasında bir artışa işaret ediyor.
Enflasyon Tahminleri ve Zam Oranları
Ekonomik analizler, yıl sonu enflasyon oranına dair farklı senaryolar sunuyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranı ve buna bağlı olarak emeklilerin zam oranı şekilleniyor.
Reuters Anketi
Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.5. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15.04 olarak hesaplanıyor.
AA Finans Anketi
AA Finans'ın 16 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44.23. Bu senaryoda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammı yüzde 15.63 olacak.
FKB Anketi
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği çalışmada, yıl sonu enflasyon oranı yüzde 45.21 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre, emeklilere yüzde 16.42 oranında zam yapılabilir.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi
Merkez Bankası'nın Kasım ayında gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon oranı yüzde 44.81 olarak tahmin ediliyor. Bu senaryoda, Ocak zammı yüzde 16.09 seviyesinde olacak.
Zam Tahminlerine Göre Emekli Maaşı Hesaplamaları
12.500 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 14.380 TL
%15.63 zam ile 14.453,75 TL
%16.09 zam ile 14.503,75 TL
%16.42 zam ile 14.552,50 TL
13.000 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 14.955,20 TL
%15.63 zam ile 15.031,90 TL
%16.09 zam ile 15.083,90 TL
%16.42 zam ile 15.134,60 TL
14.000 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 16.105,60 TL
%15.63 zam ile 16.188,20 TL
%16.09 zam ile 16.244,20 TL
%16.42 zam ile 16.298,80 TL
14.100 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 16.220,64 TL
%15.63 zam ile 16.303,83 TL
%16.09 zam ile 16.360,23 TL
%16.42 zam ile 16.415,22 TL
14.200 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 16.335,68 TL
%15.63 zam ile 16.419,46 TL
%16.09 zam ile 16.476,26 TL
%16.42 zam ile 16.531,64 TL
15.000 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 17.256,00 TL
%15.63 zam ile 17.344,50 TL
%16.09 zam ile 17.404,50 TL
%16.42 zam ile 17.463,00 TL
16.000 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 18.406,40 TL
%15.63 zam ile 18.500,80 TL
%16.09 zam ile 18.564,80 TL
%16.42 zam ile 18.627,20 TL
17.500 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 20.132 TL
%15.63 zam ile 20.235,25 TL
%16.09 zam ile 20.305,25 TL
%16.42 zam ile 20.373,50 TL
20.000 TL Maaş Alan Bir Emekli:
%15.04 zam ile 23.008 TL
%15.63 zam ile 23.126 TL
%16.09 zam ile 23.206 TL
%16.42 zam ile 23.284 TL