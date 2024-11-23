SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz-Ekim dönemi itibarıyla biriken enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak açıklandı. Ancak kesin zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 18-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, emekliler için yaklaşık yüzde 15 ila 20 arasında bir zam oranını işaret ediyor. Ayrıca, hükümetin refah payı uygulaması gibi ek düzenlemeler yapıp yapmayacağı da zam oranını doğrudan etkileyecek.