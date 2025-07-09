EMEKLİNİN ZAM HESAP TABLOSU: 15.500, 16.000, 16.500, 17.000, 17.500 emekli maaşı alanlar ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte Temmuz 2025 itibarıyla emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 16,67 oldu. Bu kapsamda, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan milyonlarca emeklinin yeni maaş tutarları belli oldu. Peki 14.500 TL ile 17.500 TL arası maaş alan emekliler temmuz zammıyla ne kadar alacak?
Temmuz ayı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yansıtılan yüzde 16,67 oranındaki artışla birlikte yeni ödeme tutarları belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam sonrası 14 bin 500 TL ile 17 bin 500 TL aralığında maaş alan emekliler için kalem kalem ödeme tablosu oluşturuldu. İşte detaylar…
2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler için yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak artışlar belirlendi. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 16,67, memur zammı ise yüzde 15,57 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den en düşük emekli maaşı açıklaması geldi. Abdullah Güler, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğunu duyurdu. Abdullah Güler, "Mevcut aylıklara yüzde 16.67 enflasyon farkı eklendi" dedi.
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU
Maaşlar yeni açıklanan memur zammı olan yüzde 16,67 ile hesaplanmıştır.
Mevcut maaş: 14.469 TL → Zamlı maaş: 16.881 TL
Mevcut maaş: 15.000 TL → Zamlı maaş: 17.501 TL
Mevcut maaş: 15.500 TL → Zamlı maaş: 18.084 TL
Mevcut maaş: 16.000 TL → Zamlı maaş: 18.667 TL
Mevcut maaş: 16.500 TL → Zamlı maaş: 19.251 TL
Mevcut maaş: 17.000 TL → Zamlı maaş: 19.834 TL
Mevcut maaş: 17.500 TL → Zamlı maaş: 20.417 TL
Mevcut maaş: 18.000 TL → Zamlı maaş: 21.001 TL
Mevcut maaş: 18.500 TL → Zamlı maaş: 21.584 TL
Mevcut maaş: 19.000 TL → Zamlı maaş: 22.167 TL
Mevcut maaş: 20.000 TL → Zamlı maaş: 23.334 TL
Mevcut maaş: 21.000 TL → Zamlı maaş: 24.501 TL
Mevcut maaş: 22.000 TL → Zamlı maaş: 25.667 TL
Mevcut maaş: 23.000 TL → Zamlı maaş: 26.834 TL
Mevcut maaş: 24.000 TL → Zamlı maaş: 28.001 TL
Mevcut maaş: 25.000 TL → Zamlı maaş: 29.168 TL
Mevcut maaş: 26.000 TL → Zamlı maaş: 30.334 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL → Zamlı maaş: 35.001 TL
EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli kök maaş hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.
4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.