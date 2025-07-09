EMEKLİNİN ZAM HESAP TABLOSU: 15.500, 16.000, 16.500, 17.000, 17.500 emekli maaşı alanlar ne kadar alacak?

2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler için yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak artışlar belirlendi. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 16,67, memur zammı ise yüzde 15,57 oldu.