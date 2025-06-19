Emeklinin zam oranı tabloya işlendi: SSK ve Bağ-Kur'lu için emekli maaşı hesaplandı! 14.469, 16.000, 17.500 TL ve üstü maaş alanlar...

2025 Temmuz ayına yaklaşılırken, milyonlarca emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mayıs dönemi enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık fark yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Bu oran, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu emeklilerin zam hesaplamalarında temel gösterge oldu. Son oran ise 3 Temmuz’da Haziran ayı TÜFE verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
2025 yılı Temmuz ayı yaklaşırken, emekli maaşı zammı gündemin üst sıralarında yer alıyor. TÜİK’in 5 aylık enflasyon verisine göre zam oranı yüzde 15,09’a ulaştı. Emekli maaşlarında nihai artış, Haziran ayı verisinin 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Uzman tahminlerine göre toplam zam oranı yüzde 17 seviyelerinde olabilir. 14 bin 469 TL üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran önemli bir artışa işaret ediyor.
TÜİK 5 AYLIK VERİYİ AÇIKLADI
TÜİK tarafından açıklanacak 2025 Haziran ayı verisi, emekli maaşı zammını öğrenmek isteyen binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından merak ediliyor. Peki, haziran ayı verisinin yanı sıra; ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı verileri ne durumda?
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklandı. Şubat'ta enflasyon yüzde 2,27. Mart'ta enflasyon yüzde 2,46. Nisan'da enflasyon yüzde 3.00. Mayıs ayında enflasyon 1,53 olarak duyuruldu.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLUR?
TÜİK tarafından açıklanan; ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı verisi ile birlikte, toplu sözleşme sonrası duyurulan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,29 olarak gündeme geldi. Bu doğrultuda 5 aylık enflasyon ile yeni emekli maaşını merak eden SSK ile Bağ-Kur'lu için de zam oranı netleşmeye başladı. SSK ile Bağ-Kur'lu için şimdiden 15,10'luk emekli zammı farkı ortaya çıkmış oldu.
TAHMİNİ EMEKLİ ZAMMI HESAPLANDI
Temmuz ayı emekli maaşı zammını merak eden binlerce vatandaş, TÜİK tarafından duyurulan verileri yakından takip ediyor. Çünkü açıklanan enflasyon rakamları, emekli maaşının belirlenmesinde rol oynuyor. TÜİK 5 aylık veriyi açıkladı. Bu enflasyon rakamları neticesinde tahmini emekli zammı hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için hesaplanan 5 aylık veri ile tahmini yeni emekli maaşı şu şekilde;
Eski Maaş: 14.469 TL. Tahmini Yeni Maaş: 16.646 TL.
Eski Maaş: 15.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 17.265 TL.
Eski Maaş: 15.500 TL. Tahmini Yeni Maaş: 17.991 TL.
Eski Maaş: 16.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 18.717 TL.
Eski Maaş: 16.500 TL. Tahmini Yeni Maaş: 19.443 TL.
Eski Maaş: 17.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 20.169 TL.
Eski Maaş: 17.500 TL. Tahmini Yeni Maaş: 20.895 TL.
Eski Maaş: 18.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 21.621 TL.
Eski Maaş: 18.500 TL. Tahmini Yeni Maaş: 22.347 TL.
Eski Maaş: 19.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 23.073 TL.
Eski Maaş: 20.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 23.936 TL.
Eski Maaş: 21.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 25.271 TL.
Eski Maaş: 22.000 TL. Tahmini Yeni Maaş: 26.606 TL.
Not: Yukarıda hesaplanan SSK ve Bağ-Kur'lu için yeni emekli maaşı, 5 aylık veriye göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyon farkına göre emekli zammı hesaplaması tekrardan değişecektir. Net emekli maaşı hesaplaması için 3 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak enflasyon rakamları gerekmekte.