Emeklinin zam oranı tabloya işlendi: SSK ve Bağ-Kur'lu için emekli maaşı hesaplandı! 14.469, 16.000, 17.500 TL ve üstü maaş alanlar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

TÜİK tarafından açıklanan; ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı verisi ile birlikte, toplu sözleşme sonrası duyurulan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,29 olarak gündeme geldi. Bu doğrultuda 5 aylık enflasyon ile yeni emekli maaşını merak eden SSK ile Bağ-Kur'lu için de zam oranı netleşmeye başladı. SSK ile Bağ-Kur'lu için şimdiden 15,10'luk emekli zammı farkı ortaya çıkmış oldu.