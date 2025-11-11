Emekliye Kasım Müjdesi Geldi! 40 Bin Liraya Yakın Ödeme Yapılacak: Emekli 2025 Güncel Promosyon Miktarları

Kasım ayıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyalarında rekabet yeniden alevlendi. Bankalar, yeni müşterileri çekmek için promosyon tutarlarını 39 bin 500 TL’ye kadar yükseltti. Özellikle 30 bin TL ve üzeri avantajlar sunan banka sayısında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. İşte, Kasım 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve güncel tutarlar.
Emekli promosyonlarında yarış hız kesmeden devam ediyor. Kasım 2025 kampanyalarıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet adeta zirveye çıktı. Bazı özel bankalar promosyon miktarlarını 39 bin 500 TL’ye kadar yükseltirken, 30 bin TL bandını aşan teklifler de emekliler için yeni alternatifler oluşturdu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Promosyon Şartları Bankadan Bankaya Değişiyor
Bankalar, promosyon tutarlarını artırmak için çeşitli ek koşullar sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla harcama yapma, ihtiyaç kredisi kullanma ve emekli yakını getirme gibi kriterler birçok kampanyada öne çıkıyor. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıma işlemi yapanlara yüksek ödeme sunarken, bazıları mevcut müşterilerin taahhüt yenilemeleri durumunda da avantaj sağlıyor. Bu nedenle emeklilerin kampanya koşullarını dikkatlice incelemesi önem taşıyor.
Aynı bankada promosyonunu güncellemek isteyen emekliler, mobil bankacılık veya şubeler üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Bu durumda ya kalan taahhüt tutarı düşülüyor ya da iadeyle yeni promosyon hesaplanıyor. Banka değiştirmek isteyenler ise mevcut bankaya kalan taahhüt süresine göre hesaplanan iade tutarını ödüyor. Örneğin; 24 ay önce 12 bin TL promosyon alan bir emekli, kalan 12 ay için 4 bin TL iade ederek maaşını yeni bankaya taşıyabiliyor.
Kasım ayı itibarıyla bankaların maaş dilimlerine göre sunduğu promosyonlar ve ek ödemeler şöyle sıralanıyor:
Albaraka Türk – 25.000 TL’ye Varan Promosyon
Maaşa göre 6.500 – 15.600 TL arasında ödeme yapılıyor. Ek olarak fatura talimatı, kart harcaması ve emekli yakını getirme gibi koşullarla toplam 9.400 TL’ye varan ek ödül sağlanıyor.
Halkbank – 39.500 TL’ye Varan Avantaj
Maaş promosyonu 5.000 – 12.000 TL aralığında. Ayrıca 30.000 TL faizsiz kredi, yılda 12.000 TL’ye varan kart indirimi ve 3.500 TL’ye kadar fatura talimatı puanı sağlanıyor.
Akbank – 30.000 TL’ye Varan Promosyon
Maaş promosyonu 6.250 – 15.000 TL arasında değişiyor. 5 otomatik fatura talimatı, kart harcaması ve emekli yakını getirene toplam 15.000 TL ek ödeme fırsatı sunuluyor.
ING – 28.000 TL’ye Varan Promosyon
Maaşa göre 6.250 – 15.000 TL promosyon veriliyor. Fatura talimatı, Turuncu Hesap bakiyesi ve kredi kullanımına ek ödüller sunuluyor.
Şekerbank – 27.500 TL’ye Varan Promosyon
5.000 – 12.000 TL maaş promosyonuna ek olarak 15.500 TL ek ödül sunuluyor.
DenizBank – 27.000 TL’ye Varan Promosyon
Maaşa göre 5.000 – 12.000 TL promosyon veriliyor. KMH, kredi kartı ve fatura talimatı şartlarıyla 15.000 TL ek ödeme yapılabiliyor.
İş Bankası – 24.000 TL’ye Varan Promosyon
6.250 – 15.000 TL maaş promosyonunun yanında toplam 9.000 TL MaxiPuan fırsatı veriliyor.
Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye Varan Promosyon
10.000 – 24.000 TL arası maaş promosyonunun yanı sıra fatura talimatı ve altın puan avantajı bulunuyor.
Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Varan Promosyon
6.250 – 15.000 TL arasında maaş promosyonu sunuluyor. Kart harcaması ve avans hesabı kullanımına toplam 10.000 TL bonus veriliyor.
Türkiye Finans – 29.500 TL’ye Varan Promosyon
Maaşa göre 13.000 – 27.000 TL promosyon veriliyor. Emekli yakınını getirenlere 2.500 TL’ye kadar ek ödeme yapılıyor.
Yapı Kredi – 30.000 TL’ye Varan Promosyon
6.250 – 15.000 TL maaş promosyonunun yanında 15.000 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor.
QNB Finansbank – 31.000 TL’ye Varan Promosyon
8.500 – 20.000 TL arası maaş promosyonu ve toplam 11.000 TL ek ödül fırsatı var.
Vakıf Katılım – 18.500 TL’ye Varan Promosyon
5.000 – 12.000 TL arası promosyon ve yüksek maaş alanlara 18.500 TL’ye kadar avantaj sağlanıyor.