Emekli maaş farkları, 2024 son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olan emekli aylıkları %24,73 oranında artış yaşadı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Temmuz zammı sonrası milyonlarca emekli, maaşlarını hesaplarında görürken, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkları 26 Temmuz tarihinde ödendi. Henüz maaşlarına zam yansımayanlar ise Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam farkı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

1 / 9 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu, milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Yılın ikinci yarısına geçerli olan Temmuz zammı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Temmuz ayı emekli maaşları hesaplarda görülürken, en düşük emekli maaşında yapılan düzenleme nedeniyle zam farkları maaşlara yansımadı. Henüz zamlı maaş alamayan emekliler ise zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz emekli zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve 4A, 4B, 4C takvimi...

2 / 9 2 MİLYONU AŞKIN HAK SAHİBİNİN ÖDEMESİ YAPILDI! 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, 26 Temmuz tarihi itibaıryla hesaplarda.

3 / 9 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI? Sosyal Güvenlik Kurumunun "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." şeklindeki açıklaması ardından hak sahipleri emekli aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yöneldi.

4 / 9 EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA 4A, 4B, 4C Emekli maaş farkı ödemeleri 26 Temmuz itibarıyla yapıldı. Farklar emekli aylığı alınan banka hesaplarına görülecek. Buna göre internet bankacılığı yöntemiyle ödeme bilgisi sorgulanabiliyor. Öte yandan telefon bankacılığı ile de ödeme bilgisine ulaşmak mümkün.

5 / 9 KİMLER KAÇ AYLIK ÖDEME ALACAK? SGK tarafından yapılan açıklama şöyle: Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

6 / 9 2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

7 / 9 3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

8 / 9 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, ekonomik program çerçevesinde hazırlanan vergi yasa değişikliğini kabul ederek yasalaştırdı. Yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı.