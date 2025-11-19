EMEKLİYE OCAK ZAM TABLOSU OLUŞTU: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük aylık kaç TL’ye çıkacak?

2026 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK’in duyurduğu Ekim ayı enflasyonuyla birlikte dört aylık fark netleşti; Kasım ve Aralık rakamları ise zam oranının belirleyicisi olacak. Temmuz dönemindeki artışların ardından, yeni yılda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki 2026 Ocak zammı yüzde kaç olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar yükselecek?
Emeklilerin merakla beklediği 2026 Ocak zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık artış kesinleşirken, yılın son iki verisi zam oranına son şeklini verecek. Temmuz ayında yapılan zamların ardından yeni yılda taban maaşın hangi seviyeye çıkacağı tartışılıyor. “En düşük emekli maaşı 2026’da ne kadar olacak?” sorusu ise en çok araştırılan başlıklar arasında.
4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. İşte detaylı tablo:
Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak. Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.