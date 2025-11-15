EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: SSK ve Bağ-Kur en düşük maaş ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?

Ocak ayı yaklaşırken emekli maaş zammı, enflasyon farkı ve seyyanen artış ihtimali milyonların gündeminde. TÜİK’in açıklamasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı kesinleşirken, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri ek zam beklentisini artırdı. Memurlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen zammın ardından gözler emekliler için benzer bir düzenlemenin gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, emekliye seyyanen zam olacak mı? İşte 14 Kasım 2025 güncel değerlendirmeler…
2026 YILINDA EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Emekliye seyyanen zam konusu sosyal medyada gündeme geldi. Fakat emekliler için seyyanen zam artış konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.
2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni yıl öncesinde emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin çalışmalarına başladı.
TÜİK tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda; SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarında 4 aylık enflasyona göre yüzde 10.25 artış olacak.
TCMB'nin yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 13,50 olacak. Yıl sonu tahminine göre en düşük emekli aylığı 19 bin 159 TL’ye çıkacak.
ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK
Hem emekliler hem de memurlar senede 2 kez zam alıyor. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara bin TL’lik ek artış uygulanacak.