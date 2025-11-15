EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: SSK ve Bağ-Kur en düşük maaş ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?

ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hem emekliler hem de memurlar senede 2 kez zam alıyor. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara bin TL’lik ek artış uygulanacak.