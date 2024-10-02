EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ TABLOSU DEĞİŞTİ! 4 yeni tahmin tek tek hesaplandı: SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 40 üzeri...

Eylül ayı enflasyon verisinin bu hafta açıklanması beklenirken, emekliler için Ocak ayında yapılacak zam oranı tahminleri de güncelleniyor. Yeni yapılan anketlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam beklentisi yüzde 14.76 ile 16.43 arasında değişiyor. Bu tahminler, Temmuz ayında açıklanan zam oranının üzerinde bir artışa işaret ediyor. Ocak ayındaki zam oranı, açıklanacak enflasyon verilerine göre netleşecek olsa da, emekli maaşlarının önemli ölçüde artması bekleniyor. İşte, Ocak 2024'te emeklilere uygulanacak tahmini zamlarla birlikte merak edilen maaş tablosu haberimizin devamında yer alıyor...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'te alacakları maaş zammı, enflasyon oranlarına göre belirleneceği için büyük bir merak konusu. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen toplam yüzde 5.78'lik enflasyon verisi, zam oranlarının şekillenmesine zemin hazırlarken, gözler şimdi Perşembe günü açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte, 2023'ün ikinci yarısında biriken enflasyon farkı daha netleşecek ve Ocak 2024 zammı için beklentiler somutlaşacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışları, Temmuz-Aralık döneminde oluşan enflasyon farkına göre yapılacak. İlk iki ayda yüzde 5.78'lik birikmiş enflasyon oranı sonrası, Eylül ayıyla birlikte zam oranının netleşmesi bekleniyor. Ekonomistler, Ocak zammının yüzde 40'a kadar çıkabileceğini öngörüyor. Enflasyon oranlarının yanı sıra hükümetin vereceği refah payı da emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak.
OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri
Ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.
Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin zam oranı yüzde 14.76'ya yükselecek.
Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği'nin Eylül ayı bülteninde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.24 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda emeklilerin zam oranı yüzde 16.43'e kadar çıkabilir.
Gerek OVP gerekse anket verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranı yüzde 13.44 ile 16.43 arasında değişecek gibi görünüyor.
En Düşük Emekli Maaşı İçin Taban Aylık Düzenlemesi
Emekliler için Ocak ayında yapılacak artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden düzenlenecek. Eğer taban aylıkta bir değişiklik yapılmazsa, kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere Hazine desteği devam edecek. Ancak, bu durumu önlemek adına taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması gündemde.
Örneğin, yüzde 13.44'lük bir zamla en düşük emekli maaşı 14 bin 180 liraya, yüzde 16.43'lük bir artışla ise 14 bin 971 liraya yükselebilir. Taban maaşın 14-15 bin lira bandına çekilmesi beklenirken, bu düzenleme de Ocak ayı başında karara bağlanacak. Bu artışın yasal bir düzenleme ile hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Yaşlılara Destek ve Yeni Düzenlemeler
65 yaş üstü vatandaşlara yönelik desteklerde de Ocak ayında artış bekleniyor. Hali hazırda 4 bin 181 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı ve 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım parası, asgari ücrette yapılacak düzenlemelerle birlikte artış gösterecek.
65 yaş aylığı alabilmek için başvuruda bulunan kişilerin kendisi ve eşinin toplam gelirine bakılıyor. Şartları sağlayanlar, hem bu ödemeden hem de evde bakım desteğinden yararlanabiliyor. Evde bakım desteği ise yüzde 50 engelli raporu bulunan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı ve hasta olan kişilerin bakımı için ödeniyor. Burada hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayanlar, aylık 13 bin 258 lira destek alabiliyor.
Memurlar
Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 olarak çıkacak.
Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre ise Ocak zammı yüzde 10.36-15.41 aralığında bekleniyor. Halen aile yardımı dahil 39 bin 205 lira olan en düşük memur maaşı, artış yüzde 9.31 olursa 42 bin 855 liraya, anketlerdeki tahminlere göre ise 43 bin 267-45 bin 247 lira aralığına çıkacak.
Aile Yardımı
Memurların aile yardımı maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Çalışmayan eş için memurlara halen aylık 2 bin 63 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak zammı yüzde 9.31 olursa 2 bin 255 liraya, anketlerdeki tahminlere göre ise 2 bin 277-2 bin 381 lira aralığına çıkacak.
0-6 yaş çocuk ödemesi 453,90 liradan, artış yüzde 9.31 olursa 496,16 liraya, anketlere göre ise 500-523 lira aralığına yükselecek. 6 yaş üstü çocuk ödemesi ise 226,95 liradan yüzde 9.31 olan tahmine göre 248,08 liraya, anketlere göre 250-262 lira aralığına ulaşacak. Engelli çocuklar için yüzde 50 zamlı ödeme önümüzdeki yıl da devam edecek.
Toplu Sözleşme İkramiyesi
Halen 641,81 lira olan sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesinin tutarı da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Eğer artış yüzde 9.31 olursa 701 lirayı bulacak. Anketlere göre ise 708-740 lira aralığına ulaşması bekleniyor.
Memur Emeklileri
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Ocak zammı yüzde 9.31 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 225 liraya çıkacak. Anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre ise en düşük maaşın 19 bin 410-20 bin 298 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.
Ek Ödeme
Memur emeklileri, diğer emekliler gibi her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Ocak ayında da ek ödemenin tutarı yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.