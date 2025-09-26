Emekliye zamma ek 6.3 puan refah payı rotası oluştu: 16.881 TL taban maaş alan SSK ve BAĞ-KUR'luya eşit zam formülü ortaya çıktı

Ocak 2026 maaş zamları için geri sayım sürerken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 6,3 puan daha yüksek olacağını ortaya koyuyor. Bu farkın kapanması için refah payı uygulaması gündeme geldi. Peki, refah payı nasıl devreye alınabilir, geçmişte hangi örnekler yaşandı?
17 MİLYON EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ
Yaklaşık 17 milyon emeklinin Ocak 2026 maaş zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. Enflasyon tahminleri ve toplu sözleşme hükümleri, SSK-Bağ-Kur ile memur emeklileri arasındaki farkı ortaya koydu. Gelen verilere göre, Ocak ayında memur emeklileri ile diğer emekliler arasında 6.3 puanlık zam farkı oluşacak.
SSK VE BAĞ-KUR’DA %10.14, MEMUR EMEKLİLERİNDE %16.44
Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28.5 olacağı öngörülüyor. Yılın ilk yarısında yüzde 16.67’lik enflasyon gerçekleşmişti. Buna göre ikinci yarı için öngörülen oran yüzde 10.14 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026’da yüzde 10.14 zam alacağı anlamına geliyor.
Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11 zam, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16.44’e çıkacak. Böylece memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.3 puan daha yüksek zam alacak.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ GÜNDEMDE
Ortaya çıkan fark, refah payı uygulamasını yeniden gündeme getirdi. Geçmişte de uygulanan refah payı ile zam oranları eşitlenmişti. Örneğin, Ocak 2023’te emeklilere verilen zam refah payıyla birlikte yüzde 30’a çıkarılmıştı. Aynı yılın Temmuz’unda da tüm emeklilere yüzde 25 zam yapılmıştı.
SON YILLARDAKİ UYGULAMALAR
Son bir yılda ise tablo tersine döndü. Temmuz 2024, Ocak 2025 ve Temmuz 2025’te refah payı eklenmedi. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden daha yüksek zam almıştı. Örneğin, Temmuz 2024’te fark 5.42 puan, Ocak 2025’te 4.21 puan, Temmuz 2025’te ise 1.1 puan oldu.
İKİ FORMÜL MASADA
Refah payı için iki seçenek öne çıkıyor. İlk formüle göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payıyla memur emeklilerinin seviyesine çıkarılacak. OVP tahmini gerçekleşirse bu, 6.3 puanlık ek refah payı anlamına geliyor.
İkinci formül ise her iki gruba da refah payı verilmesi. Bu durumda zam oranı yüzde 16.44’ün üzerine çıkabilecek.
YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
Refah payı kararı alınırsa, Ocak ayında yasa çıkarılacak ve aynı ay maaşlara yansıtılacak. Emeklilerin gözü şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın vereceği kararda.