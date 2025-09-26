Emekliye zamma ek 6.3 puan refah payı rotası oluştu: 16.881 TL taban maaş alan SSK ve BAĞ-KUR'luya eşit zam formülü ortaya çıktı

İKİ FORMÜL MASADA

Refah payı için iki seçenek öne çıkıyor. İlk formüle göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payıyla memur emeklilerinin seviyesine çıkarılacak. OVP tahmini gerçekleşirse bu, 6.3 puanlık ek refah payı anlamına geliyor.

İkinci formül ise her iki gruba da refah payı verilmesi. Bu durumda zam oranı yüzde 16.44’ün üzerine çıkabilecek.