En düşük emekli maaş zammı belli oluyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında belirli oranlarda zam alırken, enflasyonun bu oranların üzerinde gerçekleşmesi durumunda aradaki fark da maaşlara yansıtılıyor. Emeklilerin maaş zammı ise 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşecek. Bu oran, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın nihai miktarını belirleyecek.