En düşük emekli maaşına yeni düzenleme yolda. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin Temmuz ayı zammını doğrudan etkileyecek. Milyonlarca kişinin merakla beklediği bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek. En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor. Peki en düşük emekli aylığına düzenleme olacak mı? 2025 temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Peki en düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı, refah payı verilecek mi?
En düşük emekli maaş zammı belli oluyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında belirli oranlarda zam alırken, enflasyonun bu oranların üzerinde gerçekleşmesi durumunda aradaki fark da maaşlara yansıtılıyor. Emeklilerin maaş zammı ise 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşecek. Bu oran, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın nihai miktarını belirleyecek.
En düşük emekli aylığına düzenleme olacak mı?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de en düşük emekli maaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şu şekilde: "Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK-Bağkur emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.
Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız.
Maaşlara enflasyon dışında refah payı olacak mı?
Sayı olarak şu anda etkilediği emekli sayısı ve oranların ortaya çıkması lazım. Oranlar yayınlandığında onu da değerlendirmiş olacağız.”
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
İlk 6 ayın enflasyonları açıklandı. 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla net zam oranı en az yüzde 15,09 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon beklentisinin yüzde 17 civarında çıkması bekleniyor. Bu rakamlar çerçevesinde enflasyon farkının yüzde 17 olması halinde 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı 16 bin 929 liraya yükselecek. 20 bin liralık maaşı olanların ise 23 bin 400 lira maaş alacak.