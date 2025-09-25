EYT şartsız 49-50-57-59 yaş üstüne erken emeklilik altın tepside: 1999-2008 arası SGK girişi olanlara...

8 EYLÜL 1999 – 30 NİSAN 2008 ARASI GİRİŞLERDE KISITLI AVANTAJ

Bu tarih aralığında sigorta girişi yapılanlar için 18 yaş öncesi ödenen primler geçerli sayılıyor ancak sigortalılık süresi yine 18 yaşın tamamlandığı gün itibarıyla başlatılıyor. Bu kişiler, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanabiliyorlar.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da prim günlerinin tamamlandığı tarih. Çünkü prim gününün tamamlama zamanı, bazı durumlarda emeklilik yaşını da doğrudan etkileyebiliyor.