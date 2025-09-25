EYT şartsız 49-50-57-59 yaş üstüne erken emeklilik altın tepside: 1999-2008 arası SGK girişi olanlara...

Erken yaşta sigortalı olan bireylerin emeklilik hayali, sigorta giriş tarihine göre farklılık gösteren düzenlemelerle yeniden gündemde. Sosyal güvenlik sistemi, çocuk yaşta yapılan sigorta girişlerinin emekliliğe etkisini net kurallarla belirliyor. Özellikle 1999, 2008 ve sonrası için geçerli olan reformlar, bu avantajın herkese eşit şekilde yansımadığını ortaya koyuyor. Peki hangi dönemde sigortalı olanlar erken emeklilikten faydalanabiliyor?
Çocuk yaşta yapılan sigorta başlangıçları, erken emeklilik için önemli bir unsur olarak görülse de mevzuatta yapılan düzenlemeler bu durumu karmaşık hale getiriyor. Özellikle 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta başlangıçları, farklı prim günleri ve yaş şartlarına tabi. SGK sisteminde kritik tarihlerin, erken emeklilik hesabında nasıl rol oynadığı merak ediliyor.
ÇOCUK YAŞTA SİGORTA GİRİŞİ EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?
Erken yaşta sigorta girişi, emeklilik sürecinde bazı vatandaşlara ciddi avantajlar sağlarken, bazı dönemlerde işe başlayanlar için bu durum hiçbir fark yaratmıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre sigorta başlangıç tarihi, emeklilik yaşı ve prim gün şartlarını belirleyen en kritik unsurlardan biri olmaya devam ediyor.
8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ GİRİŞ YAPANLAR ŞANSLI
İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce yapılan kişiler, 18 yaşından önce çalışmış olsalar dahi bu süreleri prim günü olarak değerlendirebiliyor. Her ne kadar sigortalılık süresi başlangıcı için 18 yaşını doldurdukları tarih esas alınsa da, küçük yaşta sigorta primi ödeyenler, prim gün sayısını artırarak emekliliğe daha erken ulaşabiliyor.
Daha da geriye gidildiğinde, yani Nisan 1981 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için durum daha da avantajlı. Bu dönemde, 18 yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi işe başlama tarihi itibarıyla başlıyor. Yani bu kişilerin emeklilik süresi öne çekilebiliyor.
8 EYLÜL 1999 – 30 NİSAN 2008 ARASI GİRİŞLERDE KISITLI AVANTAJ
Bu tarih aralığında sigorta girişi yapılanlar için 18 yaş öncesi ödenen primler geçerli sayılıyor ancak sigortalılık süresi yine 18 yaşın tamamlandığı gün itibarıyla başlatılıyor. Bu kişiler, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanabiliyorlar.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da prim günlerinin tamamlandığı tarih. Çünkü prim gününün tamamlama zamanı, bazı durumlarda emeklilik yaşını da doğrudan etkileyebiliyor.
30 NİSAN 2008 SONRASI GİRİŞLERDE SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞTİ
30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişi yapılan kişiler için sistem kökten değişti. Bu grupta yer alanlar için çocuk yaşta sigorta girişi, emeklilik sürecinde herhangi bir avantaj sunmuyor.
Emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi, 18 yaş öncesi girişlere rağmen değişmiyor. Bu kapsamda emeklilik için belirleyici olan tek unsur, prim günlerinin ne zaman tamamlandığı.
SSK kapsamında olanlar için 7200 gün
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için ise 9000 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.
2035’E KADAR PRİMİNİ TAMAMLAYANLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK
30 Nisan 2008 sonrası işe başlayan kişiler için kritik tarih 31 Aralık 2035. Bu tarihe kadar prim günlerini dolduran kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek. Ancak bu tarihten sonra prim gününü tamamlayanlar için emeklilik yaşı, her yıl bir yaş artacak şekilde kademeli olarak yükselecek.
Bu nedenle yeni sistemde sigorta giriş yaşı değil, primin ne zaman tamamlandığı emeklilik yaşını belirleyecek.