Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut’un Güneyşehir 3’üncü etap hak sahipliği için kura çekimi 4 Ocak Cumartesi günü saat 11.30’da yapıldı. GBB konut Güneyşehir başvuruları 23-31 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerindeki konutların hak sahipleri belirlendi. GBB Kura sonucu sorgula ekranı bir hayli merak konusu. İşte GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura sonuçları isim listesi.