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GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı

GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı

16:274/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
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<p>GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura sonuçları isim listesi</p>
GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura sonuçları isim listesi

GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu 23 - 31 Aralık tarihleri arasında alındı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerindeki konutların hak sahipleri belirlendi. 2+1 satış fiyatı 1.990.000 - 2.200.000 ₺, 3+1 satış fiyatı ise 2.650.000 - 2.850.000 ₺ aralığındadır. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura çekilişi sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut’un Güneyşehir 3’üncü etap hak sahipliği için kura çekimi 4 Ocak Cumartesi günü saat 11.30’da yapıldı. GBB konut Güneyşehir başvuruları 23-31 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerindeki konutların hak sahipleri belirlendi. GBB Kura sonucu sorgula ekranı bir hayli merak konusu. İşte GBB Konut Güneyşehir 3. etap kura sonuçları isim listesi.

Yakup Şimşek

Erdal Kaplan

Mehmet Özdemir

Abdullar Tereci

cemal Akdoğan

Hanifi Şimşek

İbrahim Çakıcı


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