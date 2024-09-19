Green Card başvuruları takvimi için resmi açıklama bekleniyor. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular olumlu olarak kabul edildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı verilmiş oluyor. Bu noktada; başvuru yapmak isteyen binlerce kişi "Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? ABD Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuyla alakalı bilgiler.

1 /5 Green Card 2025 başvurusu ne zaman, yapılacak sorusu Türkiye'de başvuruları bekleyenlerin gündemine geldi. Her sene sonbaharda başlayan başvurular nedeniyle, eylül ayının gelmesiyle Green Card başvuru tarihi için beklentiler de yoğunlaştı. Her ülkeden vatandaşın beklediği Green Card ( Yeşil Kart) başvuruları ekim ayında başlıyor. 2025 yılı Green Card başvurularının da ekimde başlaması ön görülüyor. Green Card için başvuru duyurusu https://dvprogram.state.gov/ internet adresinden yayınlanacak. Peki, 2025 Green Card başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar.

2 /5 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Güncel tarihler henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Başvurular ise dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.

3 /5 GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

4 /5 GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

* Lise veya dengi okul mezunu olmak. * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı. * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır. * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor. * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.









