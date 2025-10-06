GSB burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları

Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte KYK burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri ''KYK burs başvuruları başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihleri, şartları, ödeme tutarı ve tarihleri, ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu, ödemeler ne kadar olacak? İşte detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığında... Özellikle bugün yeni haftanın ilk günü olması sebebiyle aramalar iyice hızlandı. Bu hafta beklentiler bir hayli yüksek... Son durumu öğrenmek için adayların sıkça başvurduğu soru "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURU NASIL YAPILIR 2025-2026?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı. KYK burs ve kredi işlemleri başladığında başvurular e Devlet üzerinden alınacak.

KYK BURS, KREDİ AYLIK NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı Ocak 2025'ten itibaren 3 bin TL olmuştu. Bu sene bu tutar güncellenirse haberimize ekleyeceğiz.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NE?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri • Gazinin kendisi veya bekar çocukları • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

