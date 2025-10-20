Türkiye'de milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları, uzun yıllardır sosyal politika gündeminde önemli bir yer tutuyor. Takvim gazetesi Genel Sağlık Sigortası ile ilgili borçların silinmesinin gündeme gelebileceğine dair habere yer verdi. Peki, GSS borçları silinecek mi, ne zaman silinecek? GSS borçlarına af mı geliyor, kimlerin GSS prim borcu silinecek? Şartları neler olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar.
GSS prim borcu affı ile milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak düzenleme geliyor. 100 milyar TL’lik GSS borcu ertelenecek, 3.1 milyar TL tamamen silinecek. Peki GSS borcu nedir, kimleri kapsıyor, GSS prim borcu ödeme ve GSS borcu sildirme e-Devlet işlemleri nasıl yapılır?
GSS BORÇLARINA AF MI GELİYOR?
Yapılan hazırlıklar, klasik anlamda bir "af" değil, borçların belirli koşullarda silinmesini veya ertelenmesini kapsayan bir yapılandırma olarak değerlendirilebilir. Bu düzenleme, borçların tamamının değil, özellikle 2015 yılı öncesi borçların silinmesini hedefliyor.
Af kapsamında olmayan bu uygulama, ödeme gücü olmayan vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylık olarak görülüyor. Bu sayede, maddi zorluk yaşayan vatandaşların sağlık sigortası prim borçlarının devlet tarafından üstlenilmesi sağlanacak.
GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları, özellikle ödeme gücü olmayan vatandaşlar için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle, milyonlarca vatandaşın GSS borçları silinecek veya ertelenecek.
GSS Borcu Nasıl Oluşuyor?
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların kendi primlerini ödememesi durumunda her ay belirli bir tutarda sigorta borcu işleniyor. Gelir testi yaptırmayanlar için 2025 itibarıyla aylık 780,17 TL prim borcu hesaplanıyor. Ödenmeyen borçlar zamanla birikiyor, faiz işliyor ve SGK tarafından icra veya haciz işlemleri başlatılabiliyor.
GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?
GSS borçlarının silinmesi konusunda devlet tarafından somut adımlar atıldı. TBMM'de görüşülmekte olan torba yasa teklifiyle birlikte, 2015 yılı öncesinde oluşan GSS borçlarının silinmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon 491 bin kişinin 3.1 milyar TL tutarındaki eski borcu silinecek. Bunun yanı sıra, 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan borçları da ertelenecek.
Bu yasal düzenlemenin 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece vatandaşlar uzun süredir biriken borçların yükünden kurtulacak ve sağlık hizmetlerine erişimlerinde kolaylık sağlanacak.
KİMLERİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK?
Yeni düzenlemeden öncelikli olarak 2015 yılı ve öncesinde borcu olan yaklaşık 1 milyon 491 bin kişi yararlanacak. Bu kişiler, uzun süredir yapılandırma veya ödeme imkanı bulamayan, genellikle gelir testi yaptırmayan veya geliri düşük olan vatandaşlar.
Ayrıca, gelir testi yaptırmayan ve bu yüzden her ay prim borcu oluşan düşük gelirli vatandaşların borçlarının ertelenmesi de planlanıyor. Ödeme gücü olmayan vatandaşlar için yapılacak erteleme sayesinde, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma imkanı devam edecek.
GSS AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 2025?
GSS borçlarının silinmesi veya ertelenmesini içeren düzenlemenin 2025 yılı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Henüz kesin tarih açıklanmamakla birlikte, torba yasa teklifine eklenmesi planlanan bu düzenleme meclis sürecinden geçtikten sonra uygulanmaya başlanacak.
Yürürlüğe girmesiyle birlikte, vatandaşların SGK'ya olan prim borçları yapılandırılacak ve birçok kişi için ödeme kolaylığı sağlanacak. Bu adım, sağlık sigortası sisteminin sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahip.
GSS BORCUNUN SİLİNMESİ İÇİN NE YAPMALI?
GSS borcunun silinmesinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli prosedürleri takip etmesi gerekiyor:
Öncelikle, borcun hangi döneme ait olduğunu ve silinme kapsamına girip girmediğini SGK veya e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
Gelir testi yaptırmak, ödeme gücü olmayanların öncelikli koşulu olarak önem taşıyor.
Borçların silinmesi için mecliste kabul edilen yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesini beklemek gerekiyor.
Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, ilgili başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak veya e-Devlet sistemi üzerinden işlem gerçekleştirilecek.
Başvuru ve takip işlemlerinde güncel bilgiler için SGK'nın resmi kaynakları ve e-Devlet platformu takip edilmelidir.