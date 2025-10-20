GSS BORÇLARINA AF MI GELİYOR?

Yapılan hazırlıklar, klasik anlamda bir "af" değil, borçların belirli koşullarda silinmesini veya ertelenmesini kapsayan bir yapılandırma olarak değerlendirilebilir. Bu düzenleme, borçların tamamının değil, özellikle 2015 yılı öncesi borçların silinmesini hedefliyor.

Af kapsamında olmayan bu uygulama, ödeme gücü olmayan vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylık olarak görülüyor. Bu sayede, maddi zorluk yaşayan vatandaşların sağlık sigortası prim borçlarının devlet tarafından üstlenilmesi sağlanacak.



