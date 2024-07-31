Arjantinli profesyonel bir futbolcudur. Orta saha mevkinde görev yapan Rodríguez, güçlü fiziksel yapısı, top kapma yeteneği ve uzun paslarıyla tanınır. Peki Guido Rodriguez kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
12 Nisan 1994 tarihinde Arjantin'in Sáenz Peña şehrinde dünyaya gelen Guido Rodríguez, 2020 yılında Real Betis'e transfer oldu. 173 kez Betis forması giyerken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 defa rakip ağları sarstı.
Real Betis takımında orta saha mevkinde forma giyen 185 cm boyunda ve 78 kilo olan Guido Rodriguez, sağ ayağını kullanmaktadır.
Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Guido Rodriguez, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Guido Rodriguez, bu sezonu 1 asist ve 2 gol katkısı ile tamamlamıştır.
Guido Rodriguez başarıları
River Plate
Copa Sudamericana: 2014
America
Liga MX: Apertura 2018
Copa MX: Clausura 2019
Arjantin
FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 2022
Copa América: 2021
Guido Rodriguez Profesyonel kariyeri
2014-2016 River Plate oynadığı maçlar 16, attığı gol (1)
2016 → Defensa y Justicia (kiralık) oynadığı maçlar 15, attığı gol (0)
2016-2017 Tijuana oynadığı maçlar 39, attığı gol (5)
2017-2020 CF América oynadığı maçlar 103, attığı gol (12)
2020- Real Betis oynadığı maçlar 81, attığı gol (3)
Toplam 254 maç, attığı gol 21
Guido Rodriguez Millî takım kariyeri
2017- Arjantin oynadığı maçlar 27, attığı gol (1)