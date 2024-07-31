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Guido Rodriguez kimdir?

16:12 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Guido Rodriguez kimdir?</p>
Guido Rodriguez kimdir?

Arjantinli profesyonel bir futbolcudur. Orta saha mevkinde görev yapan Rodríguez, güçlü fiziksel yapısı, top kapma yeteneği ve uzun paslarıyla tanınır. Peki Guido Rodriguez kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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12 Nisan 1994 tarihinde Arjantin'in Sáenz Peña şehrinde dünyaya gelen Guido Rodríguez, 2020 yılında Real Betis'e transfer oldu. 173 kez Betis forması giyerken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 defa rakip ağları sarstı.

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Real Betis takımında orta saha mevkinde forma giyen 185 cm boyunda ve 78 kilo olan Guido Rodriguez, sağ ayağını kullanmaktadır.

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Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Guido Rodriguez, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Guido Rodriguez, bu sezonu 1 asist ve 2 gol katkısı ile tamamlamıştır.

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Guido Rodriguez başarıları

River Plate

Copa Sudamericana: 2014

America

Liga MX: Apertura 2018

Copa MX: Clausura 2019

Arjantin

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 2022

Copa América: 2021

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Guido Rodriguez Profesyonel kariyeri

2014-2016 River Plate oynadığı maçlar 16, attığı gol (1)

2016 → Defensa y Justicia (kiralık) oynadığı maçlar 15, attığı gol (0)

2016-2017 Tijuana oynadığı maçlar 39, attığı gol (5)

2017-2020 CF América oynadığı maçlar 103, attığı gol (12)

2020- Real Betis oynadığı maçlar 81, attığı gol (3)

Toplam 254 maç, attığı gol 21

Guido Rodriguez Millî takım kariyeri

2017- Arjantin oynadığı maçlar 27, attığı gol (1)

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Guido Rodriguez kimdir?