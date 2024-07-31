12 Nisan 1994 tarihinde Arjantin'in Sáenz Peña şehrinde dünyaya gelen Guido Rodríguez, 2020 yılında Real Betis'e transfer oldu. 173 kez Betis forması giyerken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 defa rakip ağları sarstı.