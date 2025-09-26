Yeni Şafak
Güllü kimdir, neden öldü? Şarkıcı Güllü'nün ölüm nedeni açıklandı mı, belli oldu mu?

09:49 26/09/2025, Cuma
Arabesk müziğin tanınan sanatçısı Güllü (Gül Tut, 52), Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, sevenlerini yasa boğdu. 52 yaşındaki sanatçı Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

 "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

