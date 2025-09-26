Güllü kimdir, neden öldü? Şarkıcı Güllü'nün ölüm nedeni açıklandı mı, belli oldu mu?

Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.