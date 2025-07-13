Güzel Sanatlar Lisesi kayıtları ne zaman? Spor Lisesi kayıt takvimi

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınacaktır. Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanlarında; spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl veya hazırlık+4 yıl olan okullardır. Peki, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman başlayacak?