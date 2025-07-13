Güzel Sanatlar Lisesi kayıtları ne zaman? Spor Lisesi kayıt takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonu, 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte öğrenciler, yerleşmek istedikleri ortaöğretim kurumları için tercihlerini yapacaklar. Ancak özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri için takvim biraz daha farklı ilerliyor. Bu okulların yetenek sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi kayıt takvimine çevrildi. Peki MEB Güzel Sanatlar Lisesi kayıtları ne zaman? İşte Spor Lisesi kayıt takvimi.
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınacaktır. Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanlarında; spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl veya hazırlık+4 yıl olan okullardır. Peki, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kayıtları ne zaman başlayacak?
Güzel sanatlar liselerinde hangi dersler var, hangi alanlarda eğitim veriliyor?
Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar (resim), müzik, Türk müziği ile tiyatro alanlarında eğitim verilmektedir.
Spor liselerinde hangi dersler var, hangi alanlarda eğitim veriliyor?
Spor liselerinde; bireysel ve takım sporları ile ilgili alanlar ve belirlenen temalarda eğitim verilmektedir.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların başvuru, tercih, yetenek sınavı, yerleştirme ve kayıt süreci, ortaöğretime geçiş, tercih ve yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar yetenek sınavı sonucuna göre kayıtlı olduğu okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda diğer okul türleri için tercih yapabileceklerdir.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine yerleştirme puanı kaç?
Yetenek sınavı puanının %70’i ve OBP’nin %30’unu toplamak suretiyle elde edilecek yerleştirme puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır.
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine yerleşmeye hak kazanan asil adaylar için kesin kayıtlar, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında okul müdürlüklerince tamamlanacak. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler, kayıt haklarını kaybedebilirler.
Merkezi yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek çalışma takviminde belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek, bu suretle boşalan kontenjanlar ek yerleştirmede değerlendirilecektir.
Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince e-Okul sisteminde yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul sisteminden takip edebileceklerdir. Yetenek sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak haklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.
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