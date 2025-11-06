Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac kura süreci, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülüyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kesin kayıt süreci, sağlık kontrolleri, pasaport işlemleri ve konaklama tercihleri gibi adımlara geçiş yapacak. Hac kura çekilişinin ardından sonuçları e-devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. Hacı adayları T.C. kimlik numaraları ile hac durumu sorgulaması yapabiliyor. Kurada adı çıkan adaylar kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 11 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış, ardından gözler kura çekimine çevrilmişti. 2 milyona yakın adayın merakla beklediği 2026 yılı Hac kurası bugün çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen Hac kura sonucu 84 bin 942 aday kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Akabinde ise sonuçları açıklandı. Peki, 2026 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Diyanet ile Hac kura sonuçları sorgulama ekranı...
HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılı hac kura çekilişi tamamlandı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları kura çekiminin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek. Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
2026 HAC SONUÇ SORGULAMA e-DEVLET
Hac kura çekiminin ardından, kura sonuçları gün içinde erişime sunulacak. Hac kura sonuçları e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ulaşılabilecek.
e-DEVLET 2026 YILI HAC KURA SONUÇLARI
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ
Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıtlarını 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet protalı üzerinden yapabilecek.
Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen sürede kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınmaya devam edilecek.
İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN?
Türkiye’den ilk hac kafilesi, 18 Nisan 2026 tarihinde kutsal topraklara hareket edecek. En son kafile ise 22 Mayıs 2026 tarihinde kutlu beldelere ulaşmış olacak.
Hac farizasını yerine getiren kafileler, 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin dönüşüyle hac organiazsyonu tamamlanacak.