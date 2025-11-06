Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 11 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış, ardından gözler kura çekimine çevrilmişti. 2 milyona yakın adayın merakla beklediği 2026 yılı Hac kurası bugün çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen Hac kura sonucu 84 bin 942 aday kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Akabinde ise sonuçları açıklandı. Peki, 2026 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Diyanet ile Hac kura sonuçları sorgulama ekranı...