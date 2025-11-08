Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın Ve Yarım Altın Ne Kadar? İslam Memiş'ten Kasım Ayı Uyarısı

Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın Ve Yarım Altın Ne Kadar? İslam Memiş'ten Kasım Ayı Uyarısı

09:128/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. Hızla yükselen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gram altın fiyatı 8 Kasım Cumartesi günü 5 bin 434 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 9 bin 213 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor.

ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2025

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.433,33 TL SATIŞ: 5.434,09 TL


ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 9.007,06 TL SATIŞ: 9.213,21 TL

YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 17.957,83 TL SATIŞ: 18.426,42 TL

TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 36.740,14 TL SATIŞ: 36.740,14 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI


ALIŞ: 37.348,00 TL SATIŞ: 37.912,00 TL


ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.003,86 SATIŞ: $4.004,42



İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!


Ünlü finans analisti İslam Memiş, kademeli alım stratejisi önererek Kasım ayı boyunca alım sürecinin tamamlanabileceğini ifade etti. Jeopolitik risklerin, merkez bankalarının alımları ve küresel ekonomideki belirsizliklerin altının uzun vadeli pozitif trendini desteklediğini vurgulayan uzman isim, elinde altın olanların da şu aşamada panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirtti. İslam Memiş, 'Kasım ayı alım için fırsat olabilir' dedi.

#gram altın
#altın
#altın fiyatları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji danışmanı İstanbul için uyarıda bulundu