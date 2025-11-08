Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. Hızla yükselen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gram altın fiyatı 8 Kasım Cumartesi günü 5 bin 434 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 9 bin 213 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum.

1 /7 Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor.

2 /7 ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2025 GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 5.433,33 TL SATIŞ: 5.434,09 TL



3 /7 ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.007,06 TL SATIŞ: 9.213,21 TL

4 /7 YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 17.957,83 TL SATIŞ: 18.426,42 TL

5 /7 TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 36.740,14 TL SATIŞ: 36.740,14 TL

6 /7 CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 37.348,00 TL SATIŞ: 37.912,00 TL

ONS ALTIN FİYATI ALIŞ: $4.003,86 SATIŞ: $4.004,42



