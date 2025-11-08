Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. Hızla yükselen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gram altın fiyatı 8 Kasım Cumartesi günü 5 bin 434 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 9 bin 213 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor.
ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2025
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.433,33 TL SATIŞ: 5.434,09 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.007,06 TL SATIŞ: 9.213,21 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 17.957,83 TL SATIŞ: 18.426,42 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 36.740,14 TL SATIŞ: 36.740,14 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 37.348,00 TL SATIŞ: 37.912,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.003,86 SATIŞ: $4.004,42
İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!
Ünlü finans analisti İslam Memiş, kademeli alım stratejisi önererek Kasım ayı boyunca alım sürecinin tamamlanabileceğini ifade etti. Jeopolitik risklerin, merkez bankalarının alımları ve küresel ekonomideki belirsizliklerin altının uzun vadeli pozitif trendini desteklediğini vurgulayan uzman isim, elinde altın olanların da şu aşamada panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirtti. İslam Memiş, 'Kasım ayı alım için fırsat olabilir' dedi.