Hal yasası yeniden şekilleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni "Hal Yasası" taslağı, sebze ve meyve ticaretinde köklü değişiklikler öngörüyor. Bu taslakla birlikte, sektördeki mevcut sorunlara çözüm getirilmesi, fiyat manipülasyonlarının önlenmesi, israfın azaltılması ve tüketicinin daha uygun fiyatla taze gıdaya ulaşması hedefleniyor. Peki Hal yasasında neler var? Hal yasası ne zaman çıkacak?
Tüketiciyi koruyan hal yasası geliyor. Fiyat artışlarına geçit yok. Yeni düzenleme ile fırsatçılığın kökü kuruyor, şeffaf ticaret dönemi başlıyor. Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artışa dur demek için uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası’nda sona yaklaşıldı. Peki Hal yasasında neler var? Hal yasası ne zaman çıkacak?
Tarım ve Ticaret Bakanlıkları, bu alanda köklü değişiklikler getirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor. “Üretim Planlaması” ve “Hal Yasası” ile hem üretici korunacak hem de tüketiciye uygun fiyatlarla ürün ulaştırılacak.
Hal yasasında neler var?
Toptancı hallerinin kurulmasına dair izin belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı’na devredilecek. Sabah’ta yer alan habere göre, ürün satış ve sevkiyat süreçleri, üretici örgütlerinin desteklenmesi ve aracı maliyetlerin azaltılması gibi alanlarda da önemli değişiklikler planlanıyor.
Piyasayı manipüle eden ve serbest rekabeti engelleyen davranışlara verilen cezanın 177 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılması öngörülüyor.
Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim zorunluluğu genişletilecek; satışa sunulmamış ve depolanan ürünler de sisteme bildirilecek.
Üretici örgütlerine satılan ürünlerden gelir vergisi kesilmeyecek. Bakanlık, bazı perakendecilerin sattığı ürünlerin en fazla %20’sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu getirebilecek.
Aynı hal içinde komisyoncuların ve tüccarların birbirine ürün devretmesi yasaklanabilecek. Komisyoncular, satış bedelini en geç 30 gün içinde ve banka aracılığıyla ödeyecek.
Bozulan ürünleri usulsüz şekilde imha edenlere 200 bin TL ceza uygulanacak ve 3 yıl üretim desteğinden yararlanamayacaklar. Standartlara uymayan ambalajlama ve taşıma işlemleri için 36 bin TL ceza öngörülüyor. Üreticiden alım yükümlülüğünü ihlal eden perakendecilere ise yıllık 50 milyon TL’ye kadar ceza verilebilecek.