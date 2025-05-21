Bozulan ürünleri usulsüz şekilde imha edenlere 200 bin TL ceza uygulanacak ve 3 yıl üretim desteğinden yararlanamayacaklar. Standartlara uymayan ambalajlama ve taşıma işlemleri için 36 bin TL ceza öngörülüyor. Üreticiden alım yükümlülüğünü ihlal eden perakendecilere ise yıllık 50 milyon TL’ye kadar ceza verilebilecek.