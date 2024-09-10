SGK'nın yeni düzenlemesi, sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya devam edemeyen vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu düzenleme, belirli hastalıklara sahip olan kişilerin erken emekli olabilmelerine olanak tanıyacak. Peki hangi hastalıklar erken emekliliği kapsar?
SGK'nın bazı hastalıklara sahip vatandaşlar için erken emeklilik kapısını açması, birçok kişi için önemli bir gelişme. Bu yeni düzenleme, sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına devam edemeyen vatandaşların haklı bir talebini karşılıyor. Peki erken emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor? Malulen emeklilik şartları neler?
SGK'nın belirli hastalıklara sahip sigortalılar için getirdiği erken emeklilik düzenlemeleri, sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya devam edemeyen bireylerin sosyal güvenlik haklarını korumaya yönelik önemli bir adım.
Yayınlanan hastalık listesinde yer alan sağlık sorunlarına sahip vatandaşlar, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi şartları yerine getirmeleri durumunda erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler.
Bu düzenleme, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve iş gücü kaybına uğrayan bireylerin ekonomik güvenliklerinin sağlanmasını hedefliyor.
Sigortalılar, bu imkandan faydalanabilmek için SGK’ya başvurarak hastalıklarını ve prim gün sayılarını belgelendirmek zorunda. Peki, kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir ve malulen emeklilik şartları nelerdir? İşte, bu konuda en çok merak edilen sorular ve cevapları.
Hangi hastalıklarda erken emekli olunur?
Hangi hastalığı geçirenler erken emekli olabilir? sorusunun yanıtı bu kısımda yer almakta.
Özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları önemli bir destek sunuyor.
Sosyal güvenlik mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içeriyor ve vatandaşların hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
İşte malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar...
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı