SGK'nın bazı hastalıklara sahip vatandaşlar için erken emeklilik kapısını açması, birçok kişi için önemli bir gelişme. Bu yeni düzenleme, sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına devam edemeyen vatandaşların haklı bir talebini karşılıyor. Peki erken emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor? Malulen emeklilik şartları neler?