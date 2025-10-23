Türkiye genelinde milyonlarca adayın yakından takip ettiği HMGS sınav sonuçları 2025 dönemi hızla yaklaşıyor. Kamu personel seçme sürecinin önemli aşamalarından biri olan HMGS sınavı, kariyer hedefleri için kritik bir eşik niteliği taşıyor. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik stajı yolunda kritik bir eşik olan HMGS, hukukçuluk mesleğine adım atmak isteyenlerin kaderini belirleyecek. Peki 2025-HMGS/2 sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuçları ne zaman erişime açacak? İşte ÖSYM HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025.

1 /5 Yılın ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılmıştı. Yayımlanan sonuçlara göre adaylar; hakimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık ya da noterlik stajına başlama hakkına sahip olacak. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2025 HMGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2 /5 HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, 2025 HMGS/2 sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Sonuç duyurusunun bugün saat 10.00'da gelmesi bekleniyor. Açıklandığında sorgualama sayfası haberimize eklenecektir.



3 /5 Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan adaylar hukuk mesleğine giriş için önemli bir eşiği aşmış olacak. Bu aşamadan sonra hakimlik-savcılık sınavlarına başvuru, avukatlık veya noterlik stajına başlama süreci resmen başlayacak.

4 /5 HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç ekranına giriş yaparak sınav puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sistem üzerinden açıklanan sonuç belgelerinde adayın puanı, başarı sırası ve sınavla ilgili diğer bilgiler yer alacak. Sonuçlar açıklandığında, ÖSYM'nin yoğunluk nedeniyle sistemde kısa süreli erişim sorunları yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle adayların sonuç sayfasına farklı saatlerde yeniden giriş yapmayı denemesi öneriliyor.

