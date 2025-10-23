Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÇIKLANDI! HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM son dakika: HMGS sonuçları nasıl öğrenilir?

AÇIKLANDI! HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM son dakika: HMGS sonuçları nasıl öğrenilir?

14:4823/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye genelinde milyonlarca adayın yakından takip ettiği HMGS sınav sonuçları 2025 dönemi hızla yaklaşıyor. Kamu personel seçme sürecinin önemli aşamalarından biri olan HMGS sınavı, kariyer hedefleri için kritik bir eşik niteliği taşıyor. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik stajı yolunda kritik bir eşik olan HMGS, hukukçuluk mesleğine adım atmak isteyenlerin kaderini belirleyecek. Peki 2025-HMGS/2 sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuçları ne zaman erişime açacak? İşte ÖSYM HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025.

Yılın ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılmıştı. Yayımlanan sonuçlara göre adaylar; hakimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık ya da noterlik stajına başlama hakkına sahip olacak. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2025 HMGS sonuçları nasıl öğrenilir?

HMGS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI


Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.


Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan adaylar hukuk mesleğine giriş için önemli bir eşiği aşmış olacak. Bu aşamadan sonra hakimlik-savcılık sınavlarına başvuru, avukatlık veya noterlik stajına başlama süreci resmen başlayacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç ekranına giriş yaparak sınav puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sistem üzerinden açıklanan sonuç belgelerinde adayın puanı, başarı sırası ve sınavla ilgili diğer bilgiler yer alacak.

Sonuçlar açıklandığında, ÖSYM'nin yoğunluk nedeniyle sistemde kısa süreli erişim sorunları yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle adayların sonuç sayfasına farklı saatlerde yeniden giriş yapmayı denemesi öneriliyor.


ÖSYM HMGS SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#hmgs
#Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
#HMGS SONUÇ
#ösym sonuç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımları başladı: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?