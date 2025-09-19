Adalet Bakanlığı, 3 bin 172 infaz koruma memuru alımı için başvuruları 15 Ağustos'ta tamamladı. Adaylar, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuç ekranı ve mülakat tarihlerini beklemeye başladı. CTE alımı kapsamında; infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarında istihdam edilmek üzere 3 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, İKM başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte bu soruya dair detaylar ve beklentiler. Peki Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.
Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da geçmiş uygulamalara göre başvuru sonuçlarının, başvuruların sona ermesinden sonraki 2–3 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda İKM sonuçlarının 8 Eylül 2025'e kadar açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar yayınlandığı anda, adaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesinden erişim sağlayabilecek.
Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı mülakat sözlü sınav konuları
Adalet Bakanlığı CTE personel alımına dair sözlü sınavlar uygulanacak. İnfaz koruma memurluğu için ilk olarak başvuran adaylar arasından boy-kilo ölçümü için bildirim yapılacak. Mülakatta adaylara;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.