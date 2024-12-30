Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, süreci başlattı. Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Kontenjan ve öğretmenlerin il içi ve il dışı ihtiyaç listesi, her il ve ilçe için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanmakta. Peki öğretmen iller arası ve il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB kılavuzu ile öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı 2025…
Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme tayin başvuru takvimi merak konusuydu. 2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. İl içi ve iller arası öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında bulunmak isteyenler için süreç başladı. Peki, il içi ve il dışı öğretmen atama tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte MEB öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı 2025 ve sürece ilişkin detaylı bilgiler.
İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuruda bulunabilecek.
İLLER ARASI VE İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.
MEB ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.
Başvuruların Yer Değiştirme Takviminin son günlerinde yapılması durumunda başvurusu hatalı ya da eksik belge sebebiyle reddedilenlerin yeniden başvuru yapma durumu mümkün olamayabileceğinden öğretmenlerin başvurularını olabildiğince erken yapmaları ve onay/ret işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
İller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu:
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecek.
İl içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu:
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.
İLLER ARASI İL İÇİ ÖĞRETMEN TAYİN ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.
MEB 2025 İL İÇİ VE İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
İLLER ARASI İL DIŞI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Kontenjan ve öğretmenlerin il içi ve il dışı ihtiyaç listesi, her il ve ilçe için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il içi ve il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden eşi;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
• Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,
• Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin;
- İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak il genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge,
- İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge,
• Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
• Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmi belge,
• Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir resmi belge ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.