İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı: 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanacak! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Sıfır araçta ÖTV indirimi beklentileri gündemdeki yerini korurken, devlet destekli otomobil programı için de ilk adımlar atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile birlikte özellikle dar gelirli ve çok çocuklu aileler araç sahibi olabilecek.

1 /5 2025 yılına yönelik hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentileri artarken, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlara yönelik "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Özellikle araba sahibi olmayan ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar için hazırlanan program, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla otomobil sahibi olma fırsatı sunacak.

2 /5 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.

3 /5 İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK? Edinilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.

4 /5 Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.