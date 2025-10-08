İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026: Gençlik programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Şartlar ve yeni kontenjanlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı, 2026’da üniversite öğrencilerine büyük fırsatlar sunuyor. Günlük 1083 TL cep harçlığı, sigorta desteği ve haftada 3 güne kadar işbaşı imkânı sağlayan program, bu yıl 150 bin öğrenciye ulaşacak. Başvurular ne zaman başlayacak, kimler katılabilecek, şartlar neler? İşte milyonlarca gencin merak ettiği İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları…
Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş tecrübesi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılı için yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detayları paylaşılan program, bu yıl çok daha geniş kapsamla uygulanacak.
Programın kontenjanı 150 bine çıkarıldı ve başvuru sürecinin Ekim 2026’da başlaması bekleniyor.
İŞKUR Gençlik Programı Nedir?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken iş hayatını yakından tanımalarına olanak sağlayan bir kısmi zamanlı istihdam destek programıdır.
Program sayesinde öğrenciler;
Haftada en az 1, en fazla 3 gün işbaşı yapabiliyor,
Günlük 1083 TL cep harçlığı alıyor,
Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası primleri ise tamamen İŞKUR tarafından karşılanıyor.
Bu uygulama sayesinde öğrenciler hem gelir elde ediyor hem de mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına daha hazırlıklı hale geliyor.
İŞKUR Gençlik Programı 2026 Başvuru Tarihi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre, yeni dönem başvuruları üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Ekim 2026 itibarıyla alınmaya başlanacak.
Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu (https://genclik.iskur.gov.tr
), İŞKUR e-Şube, mobil uygulama, Alo 170 hattı, ve İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri üzerinden gerçekleştirilecek.
💰 Ücret ve Destek Miktarı
Programa katılan öğrenciler, katılım gün sayısına göre gelir desteği alıyor:
5 gün katılanlara 5.415 TL,
14 gün katılanlara 15.162 TL ödeme yapılıyor.
Bu ödemeler doğrudan İŞKUR tarafından yapılacak ve katılımcıların herhangi bir kesintiye uğramadan hesaplarına aktarılacak.
Kimler başvurabilir?
Programa,
Türkiye’deki kamu üniversitelerinde örgün öğretim gören,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri,
Hane geliri 3 asgari ücretin altında olan kişiler başvurabiliyor.
Katılımcılar ister kampüs içinde, ister program kapsamındaki farklı alanlarda görev alabiliyor.
Program Hangi Alanlarda Uygulanacak?
İŞKUR Gençlik Programı yalnızca gelir desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerin sürdürülebilir projelere katkı sunmasına da fırsat tanıyor.
Program;
Ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği,
Kampüs altyapı ve bakım destekleri,
Sosyal, kültürel ve toplumsal hizmet projeleri,
Akademik ve idari destek faaliyetleri,
Dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik alanlarında uygulanacak.
Kontenjan 150 Bine Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin programa yoğun ilgisi nedeniyle kontenjanı 100 binden 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversiteli genci bu programdan faydalandırmayı hedefliyoruz.” dedi.