İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026: Gençlik programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Şartlar ve yeni kontenjanlar açıklandı

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken iş hayatını yakından tanımalarına olanak sağlayan bir kısmi zamanlı istihdam destek programıdır.

Program sayesinde öğrenciler;

Haftada en az 1, en fazla 3 gün işbaşı yapabiliyor,

Günlük 1083 TL cep harçlığı alıyor,

Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası primleri ise tamamen İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Bu uygulama sayesinde öğrenciler hem gelir elde ediyor hem de mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına daha hazırlıklı hale geliyor.