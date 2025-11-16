İŞKUR üzerinden duyurulan en son iş ilanları, Türkiye genelinde çeşitli illerde on binlerce kişilik istihdam fırsatını barındırıyor. En az ilkokul mezunu adayların da katılabildiği pozisyonlarda, hem kamu kurumları hem de özel sektör firmaları için güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför ve üretim elemanı gibi farklı branşlarda açık kadrolar yer alıyor. Başvurular, İŞKUR’un e-Devlet entegrasyonlu resmi portalı üzerinden hızlı ve ücretsiz şekilde yapılabiliyor. İŞKUR açık iş ilanları üzerinden iş arayanlar, şehir, sektör, deneyim seviyesi ve çalışma türüne göre gelişmiş filtreleme seçenekleriyle en güncel ilanlara anında erişebiliyor. İşte İŞKUR’un Kasım ayı aktüel personel alım listesi.

1 /35 Türkiye İş Kurumu aracılığıyla İŞKUR iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR açık iş ilanları yayımlandı; bu kapsamda en az lise mezunu binlerce personel alımı için fırsatlar sunuluyor, istihdamın artması adına kamu kurumlarından belediyelere, bakanlıklardan üniversitelere kadar geniş bir yelpazede alım duyuruları Kasım 2025 itibarıyla yenilendi. Personel alımları, çeşitli unvanlarda KPSS puanlı ve KPSS’siz başvurular kabul ediliyor. İşte İŞKUR iş ilanları.

2 /35 İŞKUR üzerinden her gün farklı sektörlerde binlerce iş ilanı yayımlanıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, üretim ve paketleme elemanı ile şoför gibi birçok pozisyon için açık iş ilanları iş arayanlarla buluşturuluyor. Başvurular ise İŞKUR’un resmi internet sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu ekranı güncel açık iş ilanları listesi.





