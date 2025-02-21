Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı şubat ayı için iş ilanları listesini güncelledi. Türkiye genelinde birçok ilde kamu kurumları ile kurum dışı personel alımları yapılıyor. İŞKUR'un resmi internet adresinde yayınlanan (www.iskur.gov.tr) kamu işçi alımlarına yönelik ilanları ve başvurular hakkındaki bilgileri yazımızda derledik.
İŞKUR, resmi internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 2025 yılı şubat ayında açılan yeni kamu kurumları ile kurum dışı iş ilanlarını paylaştı. İş arayışı içerisinde olanlar başvuru ile ilgili tüm detayları esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirler.
İŞKUR PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ
İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçi alımlarına iş arayanlar nasıl başvuru yapabilir?
Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayımlanmaktadır. İlanlara başvuru süresi beş gündür. Başvurunun son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda, başvuru süresi takip eden ilk işgünü bitimine kadar uzatılmaktadır.
İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini;
İŞKUR internet şubesinden https://esube.iskur.gov.tr/
Alo 170 İletişim Hattı üzerinden
En yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacaklarda aranacak genel şartlar nelerdir?
İşçi olarak alınacaklarda;
Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla),
18 yaşını tamamlamış olmak,
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
Eski hükümlü dışındaki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Engelli / eski hükümlü işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR’a engelli / eski hükümlü olarak kayıtlı olmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
şartları aranır.
Ayrıca işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilan açılan mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlenebilir.
Hangi kurumlar İŞKUR aracılığıyla kamu işçi alımı yapar?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde bu konu düzenlenmektedir.
Maddenin;
Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar işçilerini Kurumumuz aracılığı ile işe almaktadır. Bu kapsamdaki işçi alım ilanları İŞKUR internet şubesinin açık iş ilanları bölümünde (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) yayımlanmaktadır.
İkinci fıkrada sayılan kapsam dışı kuruluş ve pozisyonlar için yapılacak işçi alım ilanları İŞKUR’a duyuru amacıyla bildirilmektedir. Bu ilanlar İŞKUR internet sitesinde
“Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları” bölümünde (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/) yayımlanmaktadır.