Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacaklarda aranacak genel şartlar nelerdir?





İşçi olarak alınacaklarda;





Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla),

18 yaşını tamamlamış olmak,





Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,





Eski hükümlü dışındaki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Engelli / eski hükümlü işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR’a engelli / eski hükümlü olarak kayıtlı olmak.





Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

şartları aranır.

Ayrıca işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilan açılan mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlenebilir.