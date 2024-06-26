Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir ilçedir. İlçede, ormanlar, göller, şelaleler ve plajlar gibi birçok doğal güzellik bulunmaktadır. Arnavutköy’e bağlı 38 mahalle bulunmaktadır. Peki İstanbul Arnavutköy mahalleleri hangileri? Arnavutköy köyleri hangileri isimleri neler? İşte Arnavutköy’de gezilecek yerler.
Arnavutköy, doğusunda Eyüpsultan, güneydoğusunda Başakşehir ve Esenyurt, güneyinde Büyükçekmece ve batısında Çatalca ilçelerine komşudur. Ayrıca bu ilçenin kuzeyden Karadeniz'e kıyısı vardır ve ayrıca Durusu Gölü'nün doğu, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ve Büyükçekmece Gölü'nün kuzeydoğu kıyıları ilçe sınırlarında kalır.
Arnavutköy’ün mahalle ve köylerinde yapabileceğiniz birçok aktivite bulunmaktadır. Doğa yürüyüşleri yapabilir, piknik yapabilir, kamp yapabilir, bisiklet sürebilir, at binebilir veya yerel ürünler satın alabilirsiniz. Ayrıca, bazı köylerde tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret edebilirsiniz.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY MAHALLE VE KÖYLERİ
ANADOLU MAHALLESİ
ADNAN MENDERES MAHALLESİ
ARNAVUTKÖY MERKEZ MAHALLESİ
ATATÜRK MAHALLESİ
BAKLALI MAHALLESİ
BALABAN MAHALLESİ
BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAHALLESİ
BOLLUCA MAHALLESİ
BOYALIK MAHALLESİ
ÇİLİNGİR MAHALLESİ
DELİKLİKAYA MAHALLESİ
DURSUNKÖY MAHALLESİ
DURUSU MAHALLESİ
FATİH MAHALLESİ
HACIMAŞLI MAHALLESİ
HADIMKÖY MAHALLESİ
HARAÇÇI MAHALLESİ
HASTANE MAHALLESİ
HİCRET MAHALLESİ
İMRAHOR MAHALLESİ
İSLAMBEY MAHALLESİ
KARABURUN MAHALLESİ
KARLIBAYIR MAHALLESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
MAVİGÖL MAHALLESİ
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ
NENEHATUN MAHALLESİ
ÖMERLİ MAHALLESİ
SAZLIBOSNA MAHALLESİ
TAŞOLUK MAHALLESİ
TAYAKADIN MAHALLESİ
TERKOS MAHALLESİ
YASSIÖREN MAHALLESİ
YAVUZ SELİM MAHALLESİ
YENİKÖY MAHALLESİ
YEŞİLBAYIR MAHALLESİ
YUNUS EMRE MAHALLESİ
Arnavutköy Gezilecek Yerler
İşte İstanbul Arnavutköy’de gezilecek ve piknik yapılacak yerler:
Şamlar Tabiat Parkı Mesire Alanı
İstanbul Arnavutköy'de yer alan Şamlar Tabiat Parkı 50 bin dönümlük bir alana kurulmuştur.
Şamlar Tabiat Parkı’nda fıstık çamları, iğne yapraklı ağaçlar ve 95 tane farklı bitki türüne rastlanılmıştır.
Parkta gözlemlenen hayvan türleri ise sansar, köstebek, kirpi, kızıl sincap, yaban domuzu, çakal, tavşan ve tilki gibi yabani hayvan familyası ile ideal bir Tabiat Parkı ve Mesire alanıdır.
Zengin bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğin içinde yer alan Şamlar Tabiat Parkı ve Mesire Alanı oturma sahaları, Koşu alanları bisiklet yolları, dinlenme ve aktivite olanaklarının yanında ulaşım kolaylığıyla ziyaretçileri doğayla kucaklaştırıyor.
Arnavutköy Şehir Parkı
İstabul Arnavutköy’de yer alan Arnavutköy Şehir Parkı, toplam 84.000 m²'lik bir alanda bulunmaktadır.
Park, bir dizi zengin fonksiyonlar içermektedir. Bu fonksiyonlar arasında etkinlik alanları, seyir terasları, rekreasyon alanları, çim kayağı pisti, süs havuzları, çocuk oyun aktivite alanları, bisiklet parkuru, spor sahaları, kafeterya, lokanta, kültür merkezi binası ve mescit gibi çeşitli imkanlar yer almaktadır. Ziyaretçilere güzel bir gün geçirme imkanı sunuyor.
Arnavutköy Vadi Park
Arnavutköy Vadi Park, 55.724 metrekarelik geniş bir alanda yer alıyor.
Parkın içinde 25.711 metrekarelik yeşil alan, lunapark, çocuk oyun alanları, fitness alanı, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, aileler ve arkadaş grupları için dinlenme ve piknik alanları bulunuyor.
Durusu Gölü (Terkos Gölü)
Arnavutköy'de yer alan Durusu Gölü, temiz havası ve zengin doğasıyla doğa severlerin, gezi meraklılarının, balık tutkunlarının ve su sporu tutkunlarının gözde mekanıdır.
Gölün çevresi, çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği yaparak doğanın sunduğu benzersiz bir deneyim sunar. Özellikle nesli tehlikede olan Büyük Orman Kartalı ve Sibirya Kazı gibi ender hayvan türleri, Durusu Gölü ve çevresinde yaşar.
Karaburun Sahili Arnavutköy'ün Karadeniz kıyısında yer alan güzel bir semttir.