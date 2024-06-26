İstanbul Arnavutköy mahalleleri hangileri? Arnavutköy köyleri hangileri isimleri neler?

Şamlar Tabiat Parkı Mesire Alanı

İstanbul Arnavutköy'de yer alan Şamlar Tabiat Parkı 50 bin dönümlük bir alana kurulmuştur.

Şamlar Tabiat Parkı’nda fıstık çamları, iğne yapraklı ağaçlar ve 95 tane farklı bitki türüne rastlanılmıştır.

Parkta gözlemlenen hayvan türleri ise sansar, köstebek, kirpi, kızıl sincap, yaban domuzu, çakal, tavşan ve tilki gibi yabani hayvan familyası ile ideal bir Tabiat Parkı ve Mesire alanıdır.

Zengin bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğin içinde yer alan Şamlar Tabiat Parkı ve Mesire Alanı oturma sahaları, Koşu alanları bisiklet yolları, dinlenme ve aktivite olanaklarının yanında ulaşım kolaylığıyla ziyaretçileri doğayla kucaklaştırıyor.