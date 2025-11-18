İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 18 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 18 Kasım Pazartesi İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 18 Kasım 2025 barajların doluluk oranları…

1 /3 İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 18 Kasım tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

2 /3 İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

Son olarak 18 Kasım 2025 İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 20.9 olarak açıklandı. İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:







