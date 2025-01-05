TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesidir. Proje kapsamında, 81 ilde toplam 250 bin konut inşa edilecektir. Peki İstanbul için TOKİ başvurusu var mı? TOKİ sosyal konut İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak?
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 250 bin konut projesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bu proje ile birlikte pek çok vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla kendi evine kavuşma fırsatı buluyor. Konutların fiyatları, dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun olarak belirleniyor. Konutlar için uzun vadeli ve düşük faizli ödeme seçenekleri sunuluyor. Proje, devlet tarafından destekleniyor. Bu sayede vatandaşlar daha kolay ev sahibi olabiliyor.
TOKİ 250 bin konut projesinin temel amacı, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli konutlar sunarak konut sorununa çözüm bulmaktır. Bu kapsamda, Türkiye'nin birçok ilinde toplam 250 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Proje ile birlikte; Konut projelerinde sosyal donatı alanlarına da yer veriliyor. Böylece vatandaşlar, yaşamlarını daha konforlu ve keyifli hale getirebilecekleri alanlara sahip oluyor.
İstanbul için TOKİ başvurusu var mı?
Yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi. TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da da yer alacak. TOKİ sosyal konut projesi kapsamına ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.
TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi. Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.
Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri geçtiğimiz aylarda başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.
TOKİ 250 bin konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ konut başvurusu nereden yapılacak?
TOKİ 250 bin konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında gelir durumu, nüfus kayıt bilgileri gibi kriterler yer alıyor. Başvuru süreci genellikle e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sonuçları kura çekimi ile belirleniyor ve kazananlar TOKİ tarafından bildiriliyor.