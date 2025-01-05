İstanbul için TOKİ başvurusu var mı?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 250 bin konut projesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bu proje ile birlikte pek çok vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla kendi evine kavuşma fırsatı buluyor. Konutların fiyatları, dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun olarak belirleniyor. Konutlar için uzun vadeli ve düşük faizli ödeme seçenekleri sunuluyor. Proje, devlet tarafından destekleniyor. Bu sayede vatandaşlar daha kolay ev sahibi olabiliyor.