KADEMELİ EMEKLİLİK SON AÇIKLAMALAR 7 HAZİRAN: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”