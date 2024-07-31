KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU OLUŞTU: 2000 sonrası kademeli emeklilik olacak mı, kimleri kapsar?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.