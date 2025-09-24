Futbolda penaltı atışlarıyla ilgili yeni bir kural değişikliği tartışılıyor. Bir oyuncunun penaltı atışı sırasında diğer futbolcuların ceza sahası çevresinde beklemesi kuralının kaldırılarak, çizgi ihlali yapan oyunculara verilen sarı kart uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle, ihlallerin daha az tartışmalı hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki, kaleci penaltıyı kurtarırsa ne olacak? Yeni kural bu konuda ne söylüyor?

Futbolda penaltı atışları konusunda bir kural değişikliği gündeme geldi. Bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin önüne geçilecek bir uygulamanın yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Kaleci penaltıyı kurtarırsa ne olur? Yeni kural ne diyor? Yeni kurala göre penaltı atışında kalecinin topu çelmesi halinde kale vuruşu verilecek. Kaleciden dönen top auta gitmiş gibi değerlendirilecek. Akşam'da yer alan habere göre; ; FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı.

Değişikliğin 2026-2027 sezonunda geçerli olması beklenirken IFAB'ın da onay vermesi gerekecek. Kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip olan IFAB'ın onay vermesi halinde kural devreye girecek.