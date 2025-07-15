Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde iki teklif geride kalırken Hak-İş ve Türk-İş gelen teklifleri kabul etmeyeceğini bildirdi. Hükümet ilk teklifte ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci altı ay için ise yüzde 8 teklif etti. TÜHİS tarafından yapılan ikinci teklifte ise ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci altı ay için ise yüzde 10’na yükseltildi. İşçi tarafının beklentisi günlük en düşük işçi maaşının bin 800 lira olması olarak ifade edilmişti. İlk iki tekliften uzlaşma çıkmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üçüncü teklifin geleceğini aktardı. Gözler, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklayacağı yeni teklife çevrildi. Kamu işçisinin zam pazarlığında 3. teklif ne zaman verilecek? 4-D yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 kamu işçisi toplu sözleşme zammı için gözler 3. teklife çevrildi. 4-D statüsünde çalışan kamu işçilerine yönelik zam pazarlığında, geçtiğimiz günlerde ikinci teklif sunulmuştu. Temmuz ayı başında yapılması beklenen kritik toplantı öncesi beklentiler artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürecin uzlaşmayla tamamlanacağına dair umut veren açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda ise “2025 kamu işçisi zammı ne kadar olacak?” ve “Toplu sözleşmede 3. teklif ne zaman açıklanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2025 toplu sözleşme sürecinde yaşanan son gelişmeler...
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiriyor. İlk iki teklif geride kalırken işçi tarafı üçüncü teklifi beklemeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada çalışanların taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurgularken görüşmelerin şimdiye kadar arzu ettikleri gibi gitmediğini aktardı.
Arslan açıklamasında 6 aylık enflasyon verisine dikkat çekerken “ Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. “ ifadelerini kullandı.
“HÜKÜMETİMİZDEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamasında "Zorluklar olduğunu biliyoruz ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasını engelleyen zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 3. TEKLİF AÇIKLANDI MI?
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklifi ise henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını vermişti.
Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.
İŞÇİ TARAFI BEKLENTİSİNİ AÇIKLAMIŞTI
Şubat ayında işçi sendikaları tarafından yayımlanan ortak talepte günlük en düşük ücretin 1800 lira olması, ücretlere ise 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci altı aylık dönemi için ise yüzde 25 zam yapılması istenmişti. Ayrıca işçi sendikaları yüzde 10 refah payını da gündeme getirdi.