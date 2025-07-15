TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 3. TEKLİF AÇIKLANDI MI?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklifi ise henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını vermişti.

Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.



