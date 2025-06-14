KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ SON AÇIKLAMALAR: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, güncellleme gelecek mi? Toplu sözleşme sonrası...

2025 yılı için kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı sonrası sürecin hızlanacağını ifade ederken, hükümet 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 oranında artış önerdi. Türk-İş ve Hak-İş ise yüzde 50 zam ve günlük ücretin en az 1800 TL olması yönünde taleplerini sürdürdü.

1 /5 Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetin zam teklifi açıklandı. İlk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8’lik zam öneren hükümet, sendikaların beklentisinin oldukça altında kaldı. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 artış yapılması talebini yineledi. Bayram sonrası pazarlıklar yeniden başlayacak.

2 /5 KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU Kamu kurumlarında çeşitli birimlerde işçi olarak çalışan binlerce kişi kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı. Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

3 /5 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu. Türk-İş ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor.

4 /5 TEKLİFİN ARDINDAN MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa çalışmalar yürütüyor. Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede “ TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.