KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: 2025 Kasım ayı kira zammı açıklandı mı? Konut - işyeri kira artış oranı hesaplama

Kasım ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte kiralarda uygulanacak zam oranı da netleşecek. Kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek artış oranını merak ediyor.
Kasım ayı kira zammı oranı, milyonlarca kiracının ve ev sahibinin bütçe planlamasında belirleyici olacak. Kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasıyla belirleniyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, Kasım kira zam oranı da resmen duyurulacak.
KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. TÜİK TÜFE oranları, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak. Bu oran, 2025 Kasım ayında yapılacak kira artışının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerinde artış yapabilecek.
GEÇTİĞİMİZ AY (EKİM) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.
Buna göre, Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapıldı.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL
Artış Oranı: %38,36
Kira Artış Tutarı: 3.836 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.836 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Artış Oranı: %38,36
Kira Artış Tutarı: 7.672 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.7.672 TL