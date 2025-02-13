KAYSERİ HAVA DURUMU





13 Şubat 2025 Perşembe günü Kayseri'de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -3°C civarında olacak. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin artması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları önemlidir.