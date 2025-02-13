Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 günlük ara verilmişti. Yeni günde devam eden kar yağışı nedeniyle gözler Kayseri Valiliği ve ilçelerin kaymakamlık açıklamalarına döndü. Peki; 14 Şubat 2025 Cuma Kayseri'de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Kayseri'de kar tatili olup olmadığına ilişkin son dakika yapılan açıklamalar...
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Kayseri'de öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Fakat henüz Kayseri Valiliği’nden konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.
KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
13 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU?
13 Şubat Perşembe günü için bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Bu iller şöyle:
Kırşehir
Bingöl
Elazığ
Amasya
Ordu
Kayseri
Malatya
Sivas
Nevşehir
Karaman
Kastamonu
Kahramanmaraş
Konya
Niğde
Erzincan
Adana
Yozgat
KAYSERİ HAVA DURUMU
13 Şubat 2025 Perşembe günü Kayseri'de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -3°C civarında olacak. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin artması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları önemlidir.