ÖSYM 2025 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu Sınavı başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki KPSS 2025 başvuru ücreti ne kadar? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvuruları başladı. Peki KPSS başvurusu ne zaman sona erecek? KPSS 2025 başvuru ücreti ne kadar? İşte Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav tarihi.
2025 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu. Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınacak. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde ödenir.)
2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM üzerinden adayların erişimine açılacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.
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2025 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak.