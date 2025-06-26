



2025 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu. Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınacak. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde ödenir.)