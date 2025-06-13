KPSS Lisans, Türkiye'de üniversite (lisans) mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak istihdam edilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir. Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?