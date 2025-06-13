2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürerken, sınava katılım sağlayacak binlerce aday başvuru ve sınav tarihlerini merakla bekliyor. KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. Peki Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav tarihi.
KPSS Lisans, Türkiye'de üniversite (lisans) mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak istihdam edilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir. Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak.
2025 KPSS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.
2025 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 KPSS sonuçları ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.