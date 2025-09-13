KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS 2025 Alan Bilgisi oturumları devam ederken, adayların gündeminde soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı yer alıyor. ÖSYM, sınav sorularını ve doğru cevapları online sistem üzerinden ilan edecek. Adaylar, sınav sonrası performanslarını bu yayınlanan bilgilerle değerlendirebilecek.

KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Bunun için adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor. Adaylar, sınav değerlendirmelerini yapabilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.