KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?

12:4613/09/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber

KPSS 2025 Alan Bilgisi oturumları devam ederken, adayların gündeminde soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı yer alıyor. ÖSYM, sınav sorularını ve doğru cevapları online sistem üzerinden ilan edecek. Adaylar, sınav sonrası performanslarını bu yayınlanan bilgilerle değerlendirebilecek.

2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları sona ererken, adaylar soru-cevap duyurusunu merakla bekliyor. ÖSYM, sınavda yer alan sorular ve doğru yanıtları elektronik ortamda erişime açacak. Böylece katılımcılar, sınavda gösterdikleri performansı kontrol edebilecek.

KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, sorular ve cevap anahtarlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

Bunun için adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor. Adaylar, sınav değerlendirmelerini yapabilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

