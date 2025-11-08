KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2025: KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi gün?

KYK BURS ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Öğrenciler 2025 2026 eğitim öğretim yılı için burs/kredi ilk ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden çekilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KYK burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri, ödemelerini almaya hak kazanıyor. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca düzenli ödeme yapılması planlanıyor. Ancak 6 Kasım 2025 itibarıyla Bakanlık tarafından üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, ödeme takvimi ve miktarlarıyla ilgili güncel duyuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi kanallarından takip etmeye devam ediyor.