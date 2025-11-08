KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2025: KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi gün?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin burs sonuçları 4 Kasım’da açıklandı. Şimdi üniversite öğrencileri, KYK burslarının ilk ödemesinin hangi tarihte hesaplara yatacağını ve bu yılki burs ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor.
KYK burs sonuçları açıklandı, şimdi sırada ödeme tarihi var! 2025-2026 eğitim döneminde burs almaya hak kazanan öğrenciler “KYK bursu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. İlk toplu ödemenin tarihine ilişkin beklentiler artarken, bu yılki burs ücretlerinde değişiklik olup olmayacağı da araştırılıyor.
KYK BURS İLK ÖDEME TARİHİ NE?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar taahhütname onayını yaptıktan sonra ilk ödemelerini almaya başlayacaklar. İlk defa burs/ kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekim yapılabileceği gibi şubelerden de T.C kimlik numaralarıyla burs ve kredilerini çekebilecekler. Ayrıca yeni yılda lisans, ön lisans, doktora KYK burs ve kredi ücretleri zamlanacak.
KYK BURS ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Öğrenciler 2025 2026 eğitim öğretim yılı için burs/kredi ilk ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden çekilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KYK burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri, ödemelerini almaya hak kazanıyor. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca düzenli ödeme yapılması planlanıyor. Ancak 6 Kasım 2025 itibarıyla Bakanlık tarafından üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, ödeme takvimi ve miktarlarıyla ilgili güncel duyuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi kanallarından takip etmeye devam ediyor.
BURS KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri hakkında resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, mevcut verilere göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu tutarların 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilerek güncellenmesi bekleniyor. Zam oranlarına göre burs miktarının yüzde 30 artması durumunda 3.900 TL, yüzde 40 artarsa 4.200 TL, yüzde 50 artarsa 4.500 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.