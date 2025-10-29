KYK BURS SONUÇ TARİH AÇIKLAMALARI: KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak, nereden öğrenilecek?

Üniversite öğrencilerinin gözü bu kez KYK burs ve kredi sonuçlarında. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru süreci 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Maddi destek almak isteyen binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ek yerleştirme kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte, GSB’nin sonuç takvimine ilişkin yapacağı açıklama büyük önem taşıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK bursu veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuru süreci 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanmış, milyonlarca öğrenci sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirmişti. GSB’nin değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu, gelir düzeyi ve sosyal kriterleri dikkate aldığı biliniyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yaparak ödemelerini alabilecek. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların kapanmasının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.
Değerlendirme sürecinde öğrencilerin akademik başarıları, aile gelir durumu, kişisel bilgileri ve sosyal yaşam koşulları göz önünde bulunduruluyor.
2025–2026 dönemi burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayı içinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılabilecek.
TAAHHÜTNAME ONAYI ZORUNLU
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmak zorunda. Bu işlem tamamlanmadan ödemeler başlamıyor.
Ödemeler, ilk etapta geriye dönük olacak şekilde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Banka hesap bilgileri de e-Devlet üzerinden tanımlanıyor.
KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl güncelleniyor. Şu anda ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL ödeniyor. Burslar, üniversitelerin tatil olduğu dönemlerde de yatırılıyor ve bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılı burs tutarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.