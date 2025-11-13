KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: KYK bursları ne zaman hesaplara geçecek ve toplu ödeme ne zaman alınacak?

KYK BURSLARI VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir. KYK burs ve kredi ödemeleri için tarihler henüz açıklanmadı.