KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: KYK bursları ne zaman hesaplara geçecek ve toplu ödeme ne zaman alınacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatacağını araştırıyor. Özellikle ilk kez burs alacak öğrenciler için toplu ödeme tarihleri merak konusu oldu.
KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerde ödeme heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, “KYK bursu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.
KYK BURSLARI VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir. KYK burs ve kredi ödemeleri için tarihler henüz açıklanmadı.
KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?
Geçen yıl, burs/kredi alan öğrencilere 18-22 Kasım arasında 2 aylık ödeme yapılmıştı. Bu yıl da Kasım ayında iki aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?
Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler kredi borcunu, kredi almaya esas olan yükseköğretim programında öğrenimine devam etmesi halinde öğretim programının normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.