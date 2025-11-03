KYK E DEVLET BURS SONUÇ EKRANI 2025: KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI AÇILDI MI?

2026 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN ZAMLANACAK?

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık-Ocak ayı içerisinde netlik kazanıyor. Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.