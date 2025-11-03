KYK E DEVLET BURS SONUÇ EKRANI 2025: KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI AÇILDI MI?

KYK burs ve kredi başvurularında süreç tamamlandı. Ekim ayı içinde alınan başvuruların ardından gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da açıklanan KYK burs/kredi sonuçlarının bu yıl ne zaman erişime açılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. Ekim ayında tamamlanan başvuruların ardından, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Geçen yıl sonuçlar 5 Kasım’da duyurulmuştu. Peki bu yıl KYK sonuçları bu hafta açıklanacak mı?
KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs/kredi başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs/kredi başvuru sonuçları 5 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Burs/kredi başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
KYK BURS-KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.
2026 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN ZAMLANACAK?
KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık-Ocak ayı içerisinde netlik kazanıyor. Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.