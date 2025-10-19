KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru sonuçları için tarih henüz belirtilmedi. GSB KYK ek yurt tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

Başvuru süresince yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen, lisansüstü (Yüksek lisans, doktora), normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de yurt başvurusunda bulundu.