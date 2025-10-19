Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB KYK yurt başvuruları, 15-17 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden alındı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. KYK ek kontenjan yurt başvuru sonuçları, GSB duyurusu ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle yurt sonuçlarını öğrenecekler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversitelerde öğrenim gören ve ana başvuruları kaçıran öğrenciler için KYK ek yurt başvuruları alındı. KYK ek yurt başvuru sonuçları, başvuru yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK ek yurt başvuru sonuçları için tarih henüz belirtilmedi. GSB KYK ek yurt tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.
Başvuru süresince yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen, lisansüstü (Yüksek lisans, doktora), normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de yurt başvurusunda bulundu.
KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru sırasında öğrencileri verdiği bilgiler doğrultusunda ek yurt başvurularını değerlendirecek. Öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer birçok bilgi dikkate alınacak. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciye yurt desteği sağlanacak.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR, NE ZAMAN ÖDENİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.
Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.